Mainz 05 und die offene Torwartfrage gegen Freiburg

per Mail teilen

Der FSV Mainz 05 muss gegen den SC Freiburg auf Torhüter Robin Zentner verzichten. Wer den Stammkeeper ersetzt, ist noch offen.

Daniel Batz oder doch Lasse Rieß? Interimstrainer Jan Siewert ließ sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Freiburg (Sonntag, ab 15.30 Uhr im Liveticker und Audiostream bei sportschau.de) nicht in die Karten schauen, wer den am Finger verletzten Torhüter Robin Zentner vertreten wird.

"Das werde ich hier sicher nicht verraten", sagte Siewert, der ohnehin keine dramatische Schwächung befürchtet. "Es ist natürlich ein Problem, dass Robin ausfällt. Aber es ist ein Luxusproblem", sagte der Coach, in Daniel Batz und Lasse Rieß habe er "zwei bundesligataugliche Torhüter" zur Verfügung

Routinier Batz (32) war im Sommer vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken zu Mainz gewechselt. Der 22 Jahre alte Rieß kam schon als Elfjähriger zu den Nullfünfern. "Zwei können wir nicht ins Tor stellen. Das heißt, die Wahl wird auf einen fallen - und der wird es auch gut machen", sagte Siewert. Wie lange Zentner fehlen wird, konnte der FSV-Coach nicht sagen: "Wir müssen schauen. Wir haben es gestern probiert mit einer Schiene, das hat nicht geklappt."

Mainz 05 mit Respekt vor Freiburg

Dennoch geht Siewert mit gehörigem Respekt ins Duell mit den Breisgauern. "Das wird für mich persönlich wahrscheinlich das schwierigste Spiel, das ich bisher mit dieser Mannschaft hatte", sagte der 41-Jährige vor dem Heimspiel und betonte: "Freiburg kann dich in jeder Phase vor Probleme stellen." Die starke Vorstellung des Sport-Clubs in der Europa League gegen Olympiakos Piräus dürfte diese Ansicht noch verstärkt haben.

Siewert hat in seinen bisherigen drei Partien seit dem Rücktritt von Bo Svensson noch keine Niederlage kassiert, die Breisgauer sieht er nun aber als besondere Herausforderung an. "Freiburg spielt einfach anders als Hoffenheim oder Leipzig. Sie geben dir weniger Räume, wahrscheinlich wirst du nicht so viele Tormöglichkeiten haben. Aber wenn du eine hast, solltest du sie konsequent nutzen", sagte er.