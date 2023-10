Nach Freistellung durch Mainz 05: El Ghazi meldet sich zu Wort

per Mail teilen

Gut eine Woche nach seiner Freistellung beim 1. FSV Mainz 05 hat sich Anwar El Ghazi erstmals öffentlich geäußert. Der 28-Jährige schlägt dabei einen versöhnlichen Ton an.

"Ich verurteile die Tötung aller unschuldigen Zivilisten in Palästina und Israel", schrieb der 28-Jährige in seiner Instagram-Story. Ferner gelte sein Mitgefühl allen unschuldigen Opfern im Nahost-Konflikt, unabhängig von der Nationalität. El Ghazi wolle klarstellen, dass er für "Frieden und Menschlichkeit für alle" stehe.

El Ghazis Post zum Nahost-Konflikt

El Ghazi hatte mit einem inzwischen wieder gelöschten Post auf Instagram für Wirbel gesorgt. Er teilte zunächst einen Beitrag, in dem es unter anderem hieß: "Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein." Gemeint ist, dass sich Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer ausdehnen sollte. Damit wird Israel gewissermaßen das Existenzrecht abgesprochen. Der Post wurde später wieder gelöscht.

Die Rheinhessen reagierten und stellten den Niederländer nach einem persönlichen Gespräch frei. El Ghazi habe "in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen, die für den Verein so nicht tolerierbar war", hieß es in einer Mitteilung des Bundesliga-Vereins.

Mainz 05: Wie geht es weiter im Fall El Ghazi?

Offen ist, wie es in dem Fall weitergeht. "Der Verein müsste die Situation noch einmal beurteilen und eine Entscheidung treffen. Da könnte er sagen: Wir kündigen das Arbeitsverhältnis fristlos. Dazu haben die Verantwortlichen 14 Tage nach dem Bekanntwerden des Vorfalls Zeit. Oder sie gehen eine Stufe runter und machen eine Abmahnung oder degradieren den Spieler erstmal in die zweite Mannschaft als vorübergehende Disziplinarmaßnahme", hatte Sportanwalt Christoph Schickhardt im Gespräch mit dem SWR gesagt.

Ob die neuerlichen Statements El Ghazis Situation bei den Rheinhessen beeinflussen wird, ist offen. Bei den 05ern wollte man sich zunächst auf das Sportliche konzentrieren. "Wir haben heute ein sehr wichtiges Spiel in Bochum. Nur darauf konzentrieren wir uns heute. Mit allen anderen Dingen beschäftigen wir uns ab morgen", sagte Sportvorstand Christian Heidel auf Anfrage der "Allgemeinen Zeitung".