Mainz 05 verpflichtet Nadiem Amiri - auch Ngankam kommt

Der abstiegsbedrohte Bundesligist Mainz 05 holt Mittelfeldspieler Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen. Der Neuzugang soll die Offensive beleben. Dazu leiht der FSV Jessic Ngankam aus.

Kurz vor Ende der Transferphase hat Mainz 05 auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Nadiem Amiri verpflichtet. Der fünfmalige Nationalspieler unterschrieb beim abstiegsbedrohten Bundesliga-Vorletzten einen Vertrag bis Ende Juni 2026. Die Ablösesumme für den 27-Jährigen, dessen Vertrag in Leverkusen noch bis zum Sommer gelaufen wäre, soll bei rund 1,5 Millionen Euro liegen.

"Wir haben einen kreativen, schnellen Mittelfeldspieler gesucht, der unserer Offensive sofort helfen kann - und mit Nadiem Amiri eine sehr gute Lösung gefunden", sagte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel: "Er hat uns davon überzeugt, dass er im Abstiegskampf sofort anpacken will und wird. Als gebürtiger Rheinland-Pfälzer ist es für Nadiem zudem auch ein kleines Heimkommen."

Amiri soll Offensive der Mainzer stärken

Der offensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler soll im Team von Trainer Jan Siewert für mehr Power im Angriff sorgen. Die 05er haben bislang erst 14 Saisontore geschossen. Der gebürtige Ludwigshafener kommt mit der Empfehlung von 19 Toren und 25 Vorlagen aus 211 Bundesliga-Spielen. In Leverkusen kam Amiri in der aktuellen Saison nur noch zu vereinzelten Einsätzen.

Amiri mit fünf Länderspielen

Bis 2019 hatte Amiri für die TSG Hoffenheim gespielt. Ausgebildet wurde er in den Jugendabteilungen von Waldhof Mannheim und des 1. FC Kaiserslautern. Unter dem früheren Nationaltrainer Joachim Löw kam Amiri fünf Mal für die DFB-Elf zum Einsatz.

Verstärkung auch im Sturm: Ngankam kommt von der Eintracht

Am "Deadline-Day", an dem das Wintertransferfenster schließt, gab Mainz 05 auch die Leihe von Jessic Ngankam bekannt. Der 23-jährige Mittelstürmer kommt von Eintracht Frankfurt und soll die 05er bis ans Saisonende verstärken. "Jessic ist ein junger, physisch robuster Spieler, der eine Menge Tempo und Spielfreude mitbringt", sagte Sportvorstand Heidel. "Er hat sich mit starken Leistungen bei Hertha BSC einen Namen gemacht, nun ist seine Entwicklung bei Eintracht Frankfurt ein bisschen ins Stocken geraten. Hier in Mainz hat er nun die Chance, einen neuen Anlauf zu nehmen und sich Spielzeit und Tore zu erarbeiten."

Der in Berlin geborene Ngankam kam in der laufenden Saison 15 Mal für die Frankfurter zum Einsatz, zwei Mal stand er in der Startaufstellung. Tore oder Vorlagen lieferte er in dieser Spielzeit noch nicht, Zahlen die sich in Mainz nun erhöhen sollen.

In seiner ganzen Bundesliga-Karriere, die mit der Saison 2019/2020 begann, kommt der Mittelstürmer auf acht Tore und vier Vorlagen. Diese erzielte er für Hertha BSC und Greuther Fürth.