So will Hoffenheim Bayern-Stürmer Harry Kane stoppen

Die TSG Hoffenheim trifft am Freitagabend (20:30 Uhr) in München auf die Bayern. Vor allem vor einem ist der Respekt besonders groß.

Die TSG Hoffenheim, das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo, hat in den ersten sechzehn Saisonspielen 32 Tore geschossen - das ist gar nicht schlecht. Der Stürmer des nächsten Gegners Bayern München hat es in 15 Partien auf sage und schreibe 21 Treffer gebracht; dazu kommen noch fünf Vorlagen. Um wen es geht ist klar: Harry Kane.

"Da braucht man nicht viel zu sagen. Harry Kane ist ein Weltklassestürmer mit so viel Erfahrung auf höchstem Niveau, er ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft", sagte Matarazzo auf der Pressekonferenz.

Matarazzo will Harry Kane "kaltstellen"

Auf die Frage von SWR Sport, wie er Kane stoppen möchte, antwortete der Trainer spaßig: "Ich stelle seine Fußballschuhe vorher in den Kühlschrank." Am Freitagabend soll es in München mit Minus zehn Grad ziemlich frostig werden.

Weitaus weniger Gegentore zu bekommen ist das Ziel der Hoffenheimer für die Rückrunde. Bislang waren es 30. Ein mutiges Vorhaben, wenn der Gegner mit dem wohl besten Stürmer Europas antritt. Matarazzo: "Er bewegt sich sehr clever und hat einen super Abschluss. Wir brauchen defensiv einen super Tag - und zwar im Verbund."

Die Bilanz der TSG in München kann sich sehen lassen

Vergangene Saison holten die Hoffenheimer in München beim 1:1 einen Punkt. Damit wäre der Coach sicher auch am Freitag (ab 20:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) zufrieden. Was dafür nötig sein wird, weiß Matarazzo ganz genau: "Wir fahren mit einer gesunden Portion Respekt nach München. Es ist eine Top-Mannschaft, nicht nur in der Bundesliga, sondern international. Wir müssen top performen und zwar über die kompletten 90 Minuten."

Es wird kalt am Freitag. Vielleicht hilft ja der Schuhtrick von Matarazzo und die Bayern bekommen tatsächlich kalte Füße.