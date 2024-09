Moerstedts Kunstschuss rettet Hoffenheim einen Punkt in Midtjylland

per Mail teilen

Die TSG Hoffenheim holt zum Auftakt der Europa League einen Punkt beim dänischen Meister FC Midtjylland. Doch es brauchte einen Glücksschuss kurz vor Schluss.

Eine gute Kombination reichte der TSG Hoffenheim, um zum Auftakt der Europa-League-Saison wenigstens noch einen Punkt beim FC Midtjylland mitzunehmen. Nach einer Flanke von Pavel Kaderabek lag Max Moerstedt quer in der Luft und machte das glückliche 1:1 per Seitfallzieher (89.). Zuvor hatte Dario Osorio den dänischen Meister in Führung geschossen (42.).

Hoffenheim mit schwachem Start

Trainer Pellegrino Matarazzo hoffte auf neue Energie durch den Tapetenwechsel. Doch von Europa-League-Lust statt Bundesliga-Frust war in der ersten Hälfte wenig zu sehen. Hoffenheim stand gleich zu Beginn unter Druck und Torwart Oliver Baumann hatte alle Hände voll zu tun. Er musste zunächst gegen Franculino (4.) und den ehemaligen Augsburger Kevin Mbabu (9.) retten, dann gegen Aral Simsir (30.) und Joel Andersson (35.). Gegen Dario Osorios Schlenzer (42.) war der 34-Jährige hingegen machtlos.

Auf der anderen Seite hatte Neuzugang Adam Hlozek Pech. Sein Schuss verfehlte das Tor nur knapp (10.). Und Mbabu konnte Haris Tabakovics Schuss kurz vor der Torlinie klären. Midtjyllands isländischer Keeper Elias Olafsson hätte nicht mehr eingreifen können (32.). So ging es mit 0:1 in die Pause.

Torwart Baumann hielt Hoffenheim im Spiel

Auch in der zweiten Hälfte war Midtjylland das bessere Team. Doch Baumann konnte erneut gegen Franculino retten (52.). Der eingewechselte Mergim Berisha brachte etwas mehr Schwung für Hoffenheim. Bei seiner großen Chance zum Ausgleich rutschte er jedoch weg. Sein Schuss war daher zu unkontrolliert und kein Problem für Torhüter Olafsson.

Insgesamt hatte Hoffenheim große Probleme, gegen die immer wieder früh angreifenden Dänen ins Spiel zu finden. Erst in der Schlussphase erhöhte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo spürbar den Druck, war im letzten Drittel jedoch häufig zu unpräzise.

Moerstedts Traumtor kurz vor Schluss

Ein toller Spielzug gelang den Hoffenheimern dann doch noch: Umut Tohumcu hatte den eingewechselten Kaderabek auf der rechten Außenbahn schön freigespielt. Dessen akurate Flanke an den Fünfmeterraum verwertete den ebenfalls eingewechselte Moerstedt per Seitfallzieher zum glücklichen 1:1-Endstand (89.). Es war das erste Europapokal-Tor im ersten Europapokal-Spiel des U17-Weltmeisters.

Im nächsten Europa-League-Spiel hat die TSG Hoffenheim Dynamo Kyiv am Tag der deutschen Einheit zu Gast. Zuvor steht jedoch am kommenden Sonntag (ab 17:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) das Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen auf dem Programm.