Erik Durm wird ab sofort nicht mehr für den 1. FC Kaiserslautern spielen. Der Weltmeister von 2014 hat seinen Vertrag aufgelöst und seine Karriere beendet.

Erik Durm wird ab sofort nicht mehr für den 1. FC Kaiserslautern auflaufen: Der 31-jährige Mittelfeldspieler hat sich dafür entschieden, seine Fußballerkarriere zu beenden. Durm und der FCK haben sich daher auf eine Vertragsauflösung verständigt.

Der gebürtige Pfälzer war im Sommer 2022 an den Betzenberg gewechselt und absolvierte seitdem 31 Zweitliga-Spiele für den FCK. In der laufenden Saison fiel Durm mehrere Wochen mit Hüftproblemen aus. "Seit Sommer letzten Jahres hatte ich leider immer wieder mit kleineren Verletzungen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, welche dazu geführt haben, dass ich dem FCK nicht so weiterhelfen konnte, wie ich persönlich und der Verein sich das gewünscht hätten", wird der 31-Jährige in der Pressemitteilung der Roten Teufel zitiert.

Durm blickt auf erfolgreiche Karriere zurück

Zu den größten Erfolgen seiner Laufbahn zählen der Weltmeistertitel von 2014, der Supercup in den Jahren 2014 und 2015 und der Gewinn des DFB-Pokals 2017 mit Borussia Dortmund. 2022 gewann er mit Eintracht Frankfurt die Europa League.

Er wolle den Roten Teufeln jedoch auch nach seiner Karriere treu bleiben: "Ich werde natürlich als Fan des FCK weiterhin mit Herzblut auf den Betze kommen, wann immer es mir möglich ist."