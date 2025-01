Fix! Boris Tomiak verlässt den 1. FC Kaiserslautern

Es war nur eine Frage der Zeit, jetzt ist es fix: Defensivspieler Boris Tomiak verlässt den 1. FC Kaiserslautern mit sofortiger Wirkung und wechselt zu Hannover 96.

Tomiak war 2021 von Fortuna Düsseldorf II zum damaligen Drittligisten Kaiserslautern gewechselt. Mit den Roten Teufeln stieg er in seiner ersten Saison am Betzenberg in die 2. Liga auf. Der 26-Jährige gehört längst zu den Leistungsträgern. Im Sommer wäre sein Vertrag ausgelaufen, so dass die Pfälzer durch den Winterwechsel nach Hannover noch eine Abslösesumme generieren können.

"Wir haben Boris im Sommer 2021 aus der Regionalligamannschaft von Fortuna Düsseldorf verpflichtet, weil wir von Anfang an von ihm und seinem Potential überzeugt waren. Es macht uns auch stolz, dass wir seine sehr gute Entwicklung in den vergangenen Jahren maßgeblich begleitet haben und dass wir mit ihm tolle Erfolge feiern konnten", sagte FCK-Boss Thomas Hengen. Unter anderen erreichten die Roten Teufel mit Tomiak in der abgelaufenen Spielzeit das DFB-Pokalfinale.

Thomas Hengen: "Leider hat er unser Angebot nicht angenommen"

Hengen bedauert den Abgang des Defensivspielers. "Wir hätten uns gefreut, wenn Boris weiterhin Teil unseres Vereins geblieben wäre. Leider hat er unser Angebot nicht angenommen und sich für eine neue Herausforderung entschieden."