FCK-Torhüter: Von Gerry Ehrmann bis Matheo Raab

Lennart Grill: Zur Saison 2016/17 wechselte er zum FCK in die A-Jugendmannschaft. Nach dem Abstieg des Profiteams in die 3. Liga 2018 wurde Grill Ersatztorwart hinter Jan-Ole Sievers, bis er dann zum Stammtorwart erklärt wurde. Der Torhüter hatte in der 3. Liga bei den Pfälzern 51 Einsätze und 15 Spiele ohne Gegentor. Zur Saison 2020/21 wechselte Grill in die Bundesliga zu Bayer 04 Leverkusen.

