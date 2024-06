per Mail teilen

Tim Kleindienst wechselt laut einem Medienbericht zu Borussia Mönchengladbach. Damit verlöre der 1. FC Heidenheim seinen Topstürmer.

Stürmer Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim steht einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga. Wie der "Kicker" im Donnerstag berichtete, wird Borussia Mönchengladbach den 28-Jährigen wohl verpflichten. Demnach mache eine Ausstiegsklausel in dem bis 2027 laufenden Vertrag bei den Heidenheimern den Wechsel möglich. Für Kleindienst, der in der abgelaufenen Saison zwölf Treffer für den Europapokal-Teilnehmer erzielt hatte, würde dem Bericht zufolge eine Ablöse von sieben bis acht Millionen Euro fällig. Eine Bestätigung des Vereins stand am Donnerstagabend noch aus.

Heidenheims Vorstandschef Holger Sanwald gab sich im Bezug auf mögliche Abgänge von Leistungsträgern jedoch grundsätzlich gelassen. Im Interview mit SWR Sport sagte er bereits Anfang Juni: Sie hätten gültige Verträge. "Sollten uns also Leistungsträger verlassen wollen, dann ist das nur möglich, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dazu für uns auch stimmen. Andernfalls werden keine Transfers zustande kommen."

Heidenheim hat bereits torgefährliche Offensiv-Kräfte verpflichtet

Zudem war Heidenheim bereits auf dem Transfermarkt tätig: Ulms Aufstiegsheld Leonardo Scienza wechselt als Topscorer der 3 vergangenen Drittliga-Saison an die Brenz. Auch Maximilian Breunig wechselt mit der Empfehlung von elf Toren für den SC Freiburg II zum FCH.