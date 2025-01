Torhüter Kevin Müller verlängert Vertrag beim 1. FC Heidenheim

Nachdem es zuletzt Spekulationen über einen Wechsel gegeben hatte, steht nun fest: Heidenheims Keeper Kevin Müller bleibt beim schwäbischen Bundesligisten. Das bestätigte der Verein am Donnerstag (23.1.).

Der 1. FC: Heidenheim behält seinen langjährigen Torhüter Kevin Müller. Der 33-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim schwäbischen Bundesligisten vorzeitig bis 2027.

"Klar in meinem, fußballerisch betrachtet, fortgeschrittenen Alter machst du dir solch eine wichtige Entscheidung keinesfalls leicht", sagte Müller. "Es waren daher auch intensive Gespräche, an deren Ende mein Entschluss aber feststeht, dass ich meine Karriere hier beim FCH unbedingt fortsetzen möchte", so der Keeper, dessen Vertrag sowohl für die 1. als auch die 2. Liga gilt, weiter.

Sanwald über Müller: "Ein Garant für unsere Erfolge"

Der Verein sei "etwas ganz Besonderes" für Müller, weshalb er sich entschieden habe, die schon knapp zehn Jahre andauernde Zusammenarbeit fortzuführen. Auch der 1. FC Heidenheim zeigte sich zufrieden. "Es ist ein großartiges Zeichen für die gesamte FCH Familie, das 'Mü' damit gesetzt hat", sagte Holger Sanwald. "Er ist mit seinen Leistungen zwischen unseren Pfosten ein Garant für unsere Erfolge, der eine ganz entscheidende Führungsrolle innerhalb der Mannschaft innehat", so der Vorstandsvorsitzende der Heidenheimer.

Umso mehr könne er sich nur bei Müller bedanken, dass er gerade in solch einer wichtigen Phase der Saison bereits Klarheit für seine Zukunft geschaffen und sich zum FCH bekannt habe. Aktuell stehen die Heidenheimer auf dem 16. Tabellenplatz und kämpfen in ihrem zweiten Bundesliga-Jahr gegen den Abstieg. In der Conference League steht der Klub in den Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale.

Müller seit 2015 in Heidenheim

Müller, der im Sommer 2015 vom VfB Stuttgart II auf den Schlossberg wechselte, hat mittlerweile 313 Pflichtspiele für die Heidenheimer auf dem Konto, schaffte 2023 den Bundesliga-Aufstieg mit dem Team von der Ostalb und ist mittlerweile nach Marc Schnatterer Rekordspieler beim FCH.