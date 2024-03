Dinkci als Top-Transfer fest nach Heidenheim? Das sagt FCH-Boss Sanwald

Eren Dinkci könnte zur neuen Saison fest von Werder Bremen zum 1. FC Heidenheim wechseln. Bei SWR Sport äußert sich FCH-Boss Holger Sanwald zu den aktuellen Gerüchten.

Sieben Treffer, drei Vorlagen, dazu Torbeteiligungen im DFB-Pokal und eine mustergültige Entwicklung zum Bundesliga-Stammspieler: Eren Dinkci gehört zu den Gewinnern der Saison 2023/24.

Eren Dinkci und der 1. FC Heidenheim: It's a match

Mit seinen Leistungen trägt der Flügelflitzer von der rechten Außenbahn Woche für Woche dazu bei, dass der Traum des 1. FC Heidenheim vom Klassenerhalt immer realistischer wird. Und dass das Interesse an ihm selbst immer weiter wächst.

Klar ist: Der FCH würde Dinkci, der unter Trainer Frank Schmidt das nötige Vertrauen für seine Entwicklung bekommt und zurückzahlt, gerne länger an sich binden. Eine feste Verpflichtung wäre eine Win-Win-Situation für Club und Spieler.

Bericht: Dinkci soll Ausstiegsklausel besitzen

Klar ist aber auch: Dinkci ist derzeit "nur" ausgeliehen. Sein Heimatverein Werder Bremen geht bislang fest davon aus, dass der 22-Jährige nach dem Leihgeschäft am Saisonende an die Weser zurückkehrt. Doch wird es dazu wirklich kommen?

Nach einem Sky-Bericht aus dieser Woche soll Dinkci in seinem Vertrag bei Werder eine Ausstiegsklausel besitzen. Diese liege bei einer festgeschriebenen Transfersumme von rund fünf Millionen Euro und sei bis kurz nach der Saison gültig.

FCH-Boss Sanwald: "Ausleihgeschäft endet im Sommer auf jeden Fall"

Dem Bericht zufolge soll Heidenheim an einer festen Verpflichtung Dinkcis interessiert sein – was ihn zu diesen Konditionen vor Torjäger Tim Kleindienst (kam 2021 für 3,5 Mio. Euro von KAA Gent) zum teuersten Einkauf in der FCH-Historie machen würde. Ein weiterer Meilenstein für den Club vom Heidenheimer Schlossberg?

"Eren zeigt bei uns herausragende Leistungen und selbstverständlich würden wir ihn am liebsten auch gerne über die Saison hinaus behalten, aber unser Ausleihgeschäft endet im Sommer auf jeden Fall", sagte FCH-Vorstandschef Holger Sanwald auf Nachfrage von SWR Sport.

Heidenheim konzentriert sich auf das Ziel Klassenerhalt

"Wie es dann bei ihm in Zukunft weitergehen wird, entscheiden Werder und Eren. Wir konzentrieren uns stattdessen jetzt darauf, unser Ziel Klassenerhalt in den letzten zehn Saisonspielen zu erreichen und sind sehr froh, Eren dabei als absoluten Leistungsträger in unserem Kader zu haben", so Sanwald weiter.

Heißt konkret: Sollte Dinkci in Bremen tatsächlich von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen können, sind in den kommenden Wochen einige Fragen entscheidend. Wo sieht sich der Spieler selbst in der kommenden Saison? In welcher Liga spielt Heidenheim im nächsten Jahr? Und welche Clubs steigen außerdem in den Poker um den Offensivspieler ein?

Werder im Austausch mit Dinkci-Beratern

"Ich habe unter der Woche auch vernommen, dass Spekulationen im Umlauf sind", sagte SVW-Geschäftsführer Clemens Fritz am Donnerstag: "Was ich sagen kann, ist, dass wir mit der Berateragentur im Austausch sind – und dass es da zeitnah ein Gespräch geben wird. Wir sehen ja Erens positive Entwicklung. Ich denke, er hat dort ein Umfeld, in dem er sich gut entwickeln kann." Das Tauziehen um Eren Dinkci – einen der Gewinner der Saison 23/24 – hat begonnen.