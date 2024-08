Heidenheim muss in den Conference-League-Playoffs gegen Häcken ran

Der erste internationale Pflichtspiel-Gegner in der Geschichte des 1. FC Heidenheim steht nun fest: Die Albstädter müssen Conference-League-Playoffs gegen den BK Häcken aus Schweden ran.

In den ersten beiden Europapokal-Spielen der Clubgeschichte trifft der 1. FC Heidenheim in den Playoffs der Conference League auf den BK Häcken. Die Schweden haben sich deutlich gegen den estnischen Klub Paide Linnameeskond durchgesetzt. Nach dem 6:1-Sieg im Hinspiel war das Weiterkommen nur noch Formsache. Am Ende trennte sich das Team des norwegischen Trainers Paco Johansen im Rückspiel 1:1 und zog damit souverän in nächste Runde ein.

Der 1. FC Heidenheim nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auf Anhieb für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert. "Die Vorfreude ist riesig, wir haben noch nie international gespielt und haben uns aufgrund unserer herausragenden Saison qualifiziert - damit konnte keiner rechnen", sagte Heidenheim-Chef Holger Sanwald vor der Auslosung Anfang August ni Nyon. "Es kribbelt schon." Das Hinspiel wird am Donnerstag, 22. August, in Göteborg ausgetragen, das Rückspiel in Heidenheim am 29. August.

Frank Schmidt will Chance auf europäischer Bühne nutzen

Trainer Frank Schmidt hält nichts von den Ratschlägen des einen oder anderen, den Wettbewerb zu opfern, um in der Bundesliga ausgeruhter und womöglich erfolgreicher zu sein. "Da kann ich nur sehr verwundert mit dem Kopf schütteln. Wir spielen doch Fußball, um uns zu messen", sagte er in einem "Kicker"-Interview. "Und wir haben uns die Chance hart erarbeitet, dies erstmals auf internationaler Bühne tun zu dürfen. Somit steht es doch außer Frage, dass wir alles dafür tun werden, sie zu nutzen."

Sollte der Fußball-Bundesligist die Ligaphase erreichen, winken ihm Zusatzeinnahmen von vier bis fünf Millionen Euro, wie der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. "Sollten wir in den Playoffs ausscheiden, dann sind es lediglich 750.000 Euro."