Gemeinsam den Sommer feiern: Auf der Festivalmeile gibt es tagsüber Mitmachaktionen für die ganze Familie bei freiem Eintritt. Mit dabei sind unter anderem Sänger Max Giesinger und Youtube-Star Sally Özcan (Sallys Welt).

Öffnungszeiten der Festivalmeile

Die Festivalmeile ist am Samstag, 18. Mai und Sonntag, 19. Mai von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Am Montag, 20. Mai von 12 bis 18 Uhr.

Der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg veranstalten das SWR Sommerfestival auf dem Stuttgarter Schlossplatz. © SWR/Markus Palmer SWR Markus Palmer

Viel los auf der Festivalmeile

Tagsüber steht beim SWR Sommerfestival die Festivalmeile im Mittelpunkt. Bei diesem Tagesprogramm auf dem Schlossplatz stellen sich die Programme von SWR und ARD vor. Den ganzen Tag über kann man hier in die Welt der Medien eintauchen, bekannte Stimmen und vertraute Gesichter aus Hörfunk, Fernsehen und der Netzwelt treffen, Programminhalte und Karrieremöglichkeiten kennenlernen und sich mit den Medienprofis austauschen – der SWR freut sich über Feedback.

Das Tagesprogramm: Mitmach-Aktionen für die ganze Familie

Ein Foto in der Kulisse des Lieblingsprogramms? Das gibt es bei der ARD Mediathek. Gemütlich auf der Couch im „Wohnzimmer“ erfährt man hier auch alles über die neuen Feature und die komfortable, personalisierte Nutzung der erfolgreichsten Streamingplattform aus Deutschland.

Süßes für die Ohren hält die ARD Audiothek bereit: ARD Audiothek- oder Mediathek-App auf dem Smartphone vorzeigen und Süßi-Tüte erhalten!

Selbst mal vom Teleprompter ablesen und Nachrichten sprechen? Das geht bei der Teleprompter-Challenge auf dem SWR Sommerfestival in Stuttgart © SWR/Zimmermann SWR Zimmermann

Selbst einmal mit einem Teleprompter moderieren, das können die Sommerfestival-Gäste bei SWR Aktuell ausprobieren – natürlich mit Unterstützung erfahrener Medienleute. Unter allen Nachwuchsmoderator:innen wird ein SWR Aktuell Nachrichtentag verlost, bei dem die Redaktion exklusive Einblicke in ihre Arbeit gibt.

Tatort Game, Virtual Reality und Spaß am Tischkicker

Für noch mehr Adrenalin sorgt das Tatort Game. Schon vor dem offiziellen Launch können Besucherinnen und Besucher das Spiel mit den Kommissarinnen aus Ludwigshafen ausprobieren: Einfach im Festival-Zelt am Schreibtisch des Kommissariats Platz nehmen und mit den Ermittlungen beginnen. Für den einen oder anderen Tipp steht das Tatort Game-Team bereit.

Wer die URL zum neuen Tatort-Game des SWR aufruft, startet direkt in den Dialog mit den Tatort-Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern aus Ludwigshafen. © SWR SWR

Auf eine interaktive Entdeckungsreise geht es mit SWR Virtuell, Europas erstem virtuellen Funkhaus. Kaum setzen die Sommerfestival-Gäste die VR-Brille auf, stehen sie in einem von acht Erlebnisräumen und das Abenteuer beginnt: Wie läuft die Arbeit in einem Newsroom ab? Wie ist die Atmosphäre am Tatort-Set und wie fühlt es sich an, im Studio der Lieblingssender zu stehen?

Um die junge Zielgruppe geht es auch beim SWR X Lab, das mit dem Virtual-Reality-Spiel „GreenGuardiansVR“ dem Klimawandel den Kampf ansagt. Die Kooperation mit der Redaktion Wirtschaft und Umwelt vermeidet bewusst schockierende Bilder oder abstrakte Zahlen und setzt lieber auf Action, Mystery und Humor. Schritt für Schritt durchbrechen die Spielenden die Heile-Welt-Fassade der „E.V.I.L. Corp.“ und gewinnen dabei waghalsige Mitstreiter:Innen.

Kulturinteressierte erleben auf dem SWR Sommerfestival mit einer VR-Brille SWR Kultur oder werden selbst mit interaktiven Foto- und Videotools kreativ. Bei der Kapplastein-Bauaktion kann jeder mit anpacken. Künstler aus dem Südwesten bieten Kultur live: am Sonntag mit Street-Art-Künstler DOME alias Christian Krämer und am Montag mit dem Miniatur-Fotografen Frank Kunert.

SWR Virtuell als ein weiteres Angebot beim SWR Sommerfestival. © SWR/Torsten Silz SWR Torsten Silz

Nach so viel Action ist es Zeit für die neue Chill-out Area mit cooler Torwand bei DASDING: perfekt zum Abhängen und Fußballspielen mit Freunden. „Chillout & Fun“ auch bei SWR3, dem Hotspot für Action und Relaxen. Hier warten packende Tischkicker-Duelle und coole Musik. Und dank der Handy-Ladestationen bleiben alle immer online.

Spaßfaktor Lernen, Bildung und Karriere

Nachwuchs aufgepasst! Wer die Fakefinder-Challenge annimmt, deckt Meldung für Meldung Falschmeldungen auf und findet heraus, wer hinter welchen News steckt. Ob als FAKEFINDER KIDS für Kinder ab 8 und FAKEFINDER für alle ab 12 – hier kommt das Netz unter die Lupe. Keine Chance für Lug und Betrug!

Für „Lernen mit Spaß“ in der Schule sorgt das Lernangebot von planet schule. Hier tauchen alle kleinen und großen Besucher:innen in eine „Entdecker und Forscher:innen-Welt“ ein, untersuchen ein Skelett, helfen TOM beim Rechnen mit Erdbeeermarmeladenbroten, hören einen magischen Podcast und erleben viele weitere Abenteuer.

Wie erkennt man fake news? Im SWR Fakefinder-Zelt auf dem Sommerfestivalgelände erfährt man es. SWR SWR/Julia Kaltenbacher

Das „ARD young reporter“-Zelt ist der Ort für junge Journalistinnen und Journalisten. Wer möchte, erhält einen exklusiven Zugang zum Backstage-Bereich und darf von dort berichten. Erfahrene Medienprofis begleiten den journalistischen Nachwuchs und helfen bei der Erstellung ihres Films.

Wer schon einen Schritt weiter ist und gerne Teil der Medienwelt von morgen werden möchte, nimmt mit einer Tüte Popcorn in den Kinosesseln im SWR Karrierezelt Platz und informiert sich über den SWR als Arbeitgeber. Denn so vielfältig und spannend wie das Programm, ist auch die SWR Arbeitswelt mit mehr als 15 verschiedenen Berufsausbildungen.

Die Kleine Festivalbühne – Herzstück der Festivalmeile

Auf der Kleinen Festivalbühne mitten auf dem Schlossplatz trifft man die bekannten SWR Moderator:innen sowie Stars der ARD, es gibt Live-Musik sowie Quiz-Shows zum Mitraten.

Für kulinarische Häppchen sorgt am Samstag SWR1 Pfännle. Auch die Stars des SWR3 Podcasts „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ kommen Samstag auf einen Plausch vorbei: Sänger Max Giesinger und Youtube-Star Sally Özcan (Sallys Welt).

Samstag, 18. Mai SWR1 Geweckt – Gecheckt: die Quiz-Minute mit Petra Klein SWR1 Pfännle mit Petra Klein und Eberhard Braun SWR1 Pop & Poesie Talk mit Peter Grabinger und Jochen Stöckle SWR4 Gartenexperte Volker Kugel SWR4 unterwegs-Quiz mit Sabine Gronau SWR4 Royalexpertin Annelie Malun 1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit. Der SWR3-Live-Podcast mit Max Giesinger und Sally Özcan

Am Sonntag kommen ebenfalls die Stars der SWR3 Comedy Show zum Interview: Oliver Pocher, Andreas Müller und Christoph Sonntag.

Sonntag, 19. Mai „Opa, lass reden“ – Ein ARD-Podcast von DASDING mit Jochen Graf und Marco Artmann SWR3 Quiz mit Jochen Graf Live-Musik mit „In2Deep“ SWR3 Comedy-Talk mit Andreas Müller, Christoph Sonntag und Oliver Pocher SWR Kultur präsentiert: Street-Art-Künstler Christian Krämer alias DOME: Making-Of Street Art Das Tatort-Game, präsentiert vom SWR X-Lab

Tagsüber wird am Montag zu einem großen Teil die beliebte SWR Sendung „Kaffee oder Tee“ auf der Kleinen Festivalbühne präsent sein und DJ Andy Dangel sorgt für die musikalische Stimmung.

Montag, 20. Mai Sportreporterwerkstatt Kaffee oder Tee: Backen mit Jörg Schmid Gute Nachricht(en): Workshop mit planet schule ARD Mediathek | Talk & Quiz ARD young reporter

Der TanzTapir ist immer wieder ein Erlebnis für die Kleinen. ©SWR/Ronny Zimmermann SWR Ronny Zimmermann

Angebote des Landes Baden-Württemberg

Auch die Initiative Kindermedienland Baden-Württemberg der Landesregierung ist mit einem eigenen Stand auf dem SWR Sommerfestival dabei und setzt sich unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann dafür ein, die Medienkompetenz aller Menschen im Land zu stärken. Mit Mitmachangeboten und Medienberatung geht es hier richtig rund: BalanceBoard-Aktion gegen Fake und Hass, Wimmelbild zu Verschwörungsmythen, Glücksrad-Aktion, Reporterausweis- und Mikrofon-Bastelaktion und vielem mehr. Außerdem am Start: Tipps zu (Konflikt-)Themen rund um Medien mit individueller Beratung von Expert:innen.