Am Freitagabend, 17. Juni, betrat eine echte Legende die SWR Festivalbühne: Bob Geldof and The Boomtown Rats eröffneten mit dem SWR1 Open Air das SWR Sommerfestival in Speyer. Mit dabei waren als Gewinner*innen des SWR1 Big Stage Contests mit Hanne Kah und JUNO17 außerdem Musiker*innen aus Rheinland-Pfalz, die ihre Hits auf der großen Festivalbühne präsentieren durften.