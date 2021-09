SWR Sommerfestival-Feeling für zuhause

Das SWR Sommerfestival in Zweibrücken startet am Freitag, 3. September. Dann heißt es: Drei Tage Festival-Feeling im Rosengarten. Sie sind nicht vor Ort, möchten aber trotzdem live dabei sein? Dann lesen Sie hier, was möglich ist.

Livestream vom SWR4 Schlagerfest

Semino Rossi, Kerstin Ott, Anita & Alexandra Hofmann und Julian David sorgen am Freitag, 3. September, im Rosengarten Zweibrücken für einen stimmungsvollen Auftakt. Das SWR4 Schlagerfest können Sie ab 20 Uhr hier auf der Sommerfestival-Seite, unter SWR4.de oder in SWR Virtuell unter virtuell.SWR.de/auditorium im Livestream verfolgen. Zusätzlich wird es am Samstag, 11. September, um 22:20 Uhr im SWR Fernsehen übertragen.

Livestream vom SWR1 Konzert mit Laith Al-Deen

"Bilder von Dir" heißt einer der bekanntesten Songs von Laith Al-Deen. Bilder von seinem Konzert am Samstag, 4. September, gibt es ebenfalls im Livestream hier unter SWR.de/sommerfestival oder im virtuellen SWR unter virtuell.SWR.de/auditorium ab 21 Uhr.

Das SWR Sommerfestival im Liveblog

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des SWR Sommerfestivals in Zweibrücken bekommen Sie im Liveblog. Auch Social-Media-Posts von Besucher*innen mit unserem Hashtag #SWRsf werden dort abgebildet.

Neben den Livestreams vom SWR4 Schlagerfest und dem SWR1 Konzert mit Laith Al-Deen gibt es Inhalte rund um die Konzerte im Liveblog und zusätzlich an allen Tagen unter virtuell.SWR.de/auditorium zu entdecken.

Virtuell den SWR besuchen

SWR Sommerfestival-Besucher*innen, die es aus der Vergangenheit gewohnt waren, das Funkhaus in Mainz zu besuchen, können diesmal in SWR Virtuell von zuhause oder dem Festivalgelände aus den SWR und seine Arbeitsweisen kennenlernen. Der SWR öffnet seit dem 18. August virtuell seine Türen. Im Newsroom tauchen Besucher*innen zum Beispiel in die Welt der Nachrichten ein, am „Tatort“-Set erleben sie, wie ein „Tatort“ entsteht oder begeben sich in die Rolle eines Ermittlers, im Bereich „Spielen & Lernen“ dreht sich alles um das Thema Medienkompetenz, in den Hörfunk-, Hörspiel- und Fernsehstudios gibt es einzigartige Blicke hinter die Kulissen eines Medienhauses.