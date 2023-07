Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli 2023, findet auf der SWR Sommerfestival eine eintrittsfreie Festivalmeile in der Binger Straße in Ingelheim statt. Hier können die Besucherinnen und Besucher in die Welt der Medien eintauchen und den SWR hautnah erleben. Mit Angeboten für Kinder und einem eigenen Bühnenprogramm erwartet alle ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Acts, Spiel, Spaß und Gesprächen.