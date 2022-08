Ob "Landesschau Rheinland-Pfalz" oder "So lacht der Südwesten" - an diesem Abend konnten die Gewinnerinnen und Gewinner so nah dran sein, wie sonst nie.

Mal wieder so richtig schlappgelacht – „So lacht der Südwesten“ zeigt wie es funktioniert: Beim langen Fernsehabend bringt das SWR Fernsehen unter anderem Johannes Schröder auf die Bühne. „Herr Schröder“ ist studierter Deutschlehrer und Comedian/Kabarettist. Neben den Comedians Bodo Bach, Patrizia Moresco, Christian ‚Chako‘ Habekost sowie den Schnorreswacklern und dem Improvisationstheater Springmaus war auch „Herr Schröder“ beim langen Fernsehabend mit dabei. In der Unterhaltungssendung „So lacht der Südwesten“ performte Johannes Schröder seinen neuen Sketch „Brennpunkt Schule“. Darin erzählt er auf unterhaltsame Weise seinen Alltag als Deutschlehrer.