Vanessa Mai: "Zuhause“-Live-Konzert in der ARD Mediathek!

Vanessa Mai veranstaltete im Mai 2024 unter dem Titel "Zuhause“ ein besonderes Live-Konzert für ihre Fans, das ihr ab dem 21. September 2024 in der ARD Mediathek abrufen könnt.

Vanessa Mai blickt mit gerade einmal 32 Jahren auf eine rasante Karriere zurück: Sie saß bei "Deutschland sucht den Superstar“ in der Jury, spielte an der Seite von Axel Prahl im Film "Nur mit dir zusammen“, moderierte ihre eigene SWR-Talkshow "On Mai Way“ auf dem YouTube-Kanal von SWR Schlager und veröffentlicht stetig Alben und Songs, die immer wieder aufs Neue die Charts stürmen.

Vanessa Mai - Himbeerrot (One Kiss) (Official Video)

Vanessa Mai "Zuhause"-Live-Konzert für Fans aus der Porsche-Arena in Stuttgart

Auch wenn der Weg bis dahin nicht immer einfach war, so liegen die Fans der Sängerin besonders am Herzen! Bei einem Live-Konzert in der Porsche-Arena in Stuttgart am 4. Mai 2024 unter dem Titel "Zuhause“, nahm Vanessa ihre treusten Anhänger mit auf eine Reise durch ihre musikalische Laufbahn!

Haben wir das gestern wirklich erlebt? Ich hatte den Spaß meines Lebens! Stuttgart, wir müssen uns wiedersehen!

Sendedaten im Überblick: Was läuft wann und wo im SWR und der ARD Mediathek!

Im SWR wird am 21. September um 21:45 Uhr erst das Live-Konzert übertragen, sowie direkt im Anschluss noch einmal alle drei Teile der Dokuserie über Vanessa Mai mit dem Titel "Mai Time is Now“. Die Doku ist bereits in der ARD Mediathek verfügbar, ab dem 21. September 2024 findet ihr dort auch das Live-Konzert.