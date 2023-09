Starletnova alias Antonia ist eine richtige Powerlady: Die erfolgreiche Influencerin und Streamerin weiß sich in der männlichen Gamer-Community zu behaupten. Auch wenn die Männerdominanz sie nervt, zeigt sie auf YouTube und Twitch ihre Stärken, ohne dabei ihre Schwächen zu verschweigen. Bestes Beispiel: Ihre Teilnahme bei der Survival-Show “7 vs. Wild". Neben Schimmelproblemen war ihr größter Gegner die Einsamkeit. Die Folge: Frühzeitiger Ausstieg! Einfach alles von der Liebe bis zu Papaplattes Socken gibt's im ON MAI WAY Podcast mit Starletnova.