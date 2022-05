Senta (bis 2022 Oognah) lässt sich definitiv nicht in eine Schublade stecken: Von zarten elbischen Klängen bis hin zu kraftvollen afrikanischen Tönen oder heute poppigem Sound erfindet sich die Sängerin immer wieder neu.

Steckbrief

Geburtstag 16. April 1990 Geburtsort Wolfsburg Größe 1,65 m Sternzeichen Widder Debütalbum "Oonagh" (2014) Geschwister Jüngerer Bruder: Fabian Delliponti Eltern Maik und Elena Delliponti Bürgerlicher Name Senta-Sofia Delliponti Ursprünglich war ich mal Schauspielerin und Musicaldarstellerin Kinder Eine Tochter: Imea (geboren 2017)

Wissenswertes über Senta (Oonagh)

#NeueIdentität

Aus Oonagh wird Senta! Die Sängerin legt 2022 ihren Namen Oonagh ab und nennt sich ganz einfach nur noch Senta – das ist ihr bürgerlicher Vorname. "Oonagh war ein Künstlername und war ein Schutz. Da konnte ich mich hinter etwas verstecken", erzählt sie. Und jetzt sei sie bereit, diesen Schutz abzulegen und Senta zu zeigen.

#EinNameMitBedeutung

Ihr Vorname Senta-Sofia hat gleich zwei Bedeutungen. Ihre Eltern nannten sie Senta als Hommage an die deutsche Schauspielerin Senta Berger. Ihr zweiter Vorname hat familiäre Wurzeln: Ihre Mutter benannte Senta nach ihrer Heimatstadt Sofia.

#KeltischeGöttin

"Oonagh" ist in der keltischen Mythologie die Göttin der Kreativität und Leichtigkeit. Weil ihr diese Bedeutung gefiel und sie sich damit identifizieren konnte, nahm sie ihn 2014 als ihren Künstlernamen an.

#Multikultifamilie

Sentas Vater kommt aus Italien und ihre Mutter stammt ursprünglich aus Bulgarien. Sie selbst ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ihr Vater ist Pizzabäcker und ihre Mutter Musiklehrerin.

#VampirQueen

Senta war vor ihrer Solo-Gesangskarriere als Musicaldarstellerin aktiv. Nach ihrer Rolle im Ensemble in "Frühlingserwachen" 2008, spielte sie 2010 in dem Musical "Tanz der Vampire" zunächst in Oberhausen und danach in Stuttgart mit. In dem Musical hatte sie eine der Hauptrollen, sie spielte die Sarah. Nach ihrer Zeit bei "Tanz der Vampire" wechselte Senta ins Fernsehen und übernahm für drei Jahre die Rolle der Tanja Seefed bei der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

#Naturliebhaberin

Senta (Oonagh) besitzt mit einer Freundin zusammen einen Garten und baut dort Obst und Gemüse selber an. Auf Social Media teilt sie manche Momente im Garten mit ihren Fans und zeigt sich als echte Naturliebhaberin.

Zart und doch kraftvoll: So klingt Senta