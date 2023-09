Der mit der tiefen Stimme! Alexander Eder hatte einen Plan, doch dann kam der Anruf: Scheiß auf Schauspiel-Universität und ab zu den Blind Auditions von The Voice of Germany. Schon als Kind hatte er eine tiefe Stimme und sollte deswegen sogar zum Arzt. Mittlerweile ist seine Stimme sein absolutes Markenzeichen, womit er auf TikTok fast 3 Mio Zuschauer*innen begeistert. Mr. Nice Guy Alexander Eder wuchs nicht nur in der österreichischen Idylle auf, sondern wohnt dort auch immer noch. Er liebt seine Heimat und kann es sich kaum vorstellen, jemals von dort wegzuziehen. Auf dem Laufband verrät er uns, wie es sich als Single auf dem Dorf lebt und was das mit Speed Dating zu tun hat und ob seine Ex wirklich Linda heißt. Ob er bei Vanessas Fragenmarathon genauso gut durchhält wie bei seinem Charity-Livestream für seine Single “7 Stunden”? Seht selbst bei ON MAI WAY!