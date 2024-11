DIY Haarmaske mit Olivenöl

per Mail teilen

Sprödes, gereiztes Haar oder trockene Kopfhaut? Eine selbst gemachte Maske mit Olivenöl verleiht dem Haar neuen Glanz und Vitalität.

Koch/Köchin: Melanie Wenzel

Zutaten:

3 EL Olivenöl

1 EL Kokosöl

1 EL Avocadoöl

1 kleine Schüssel zum anrühren

1 etwas größere Schüssel mit heißem Wasser

Frischhaltefolie (oder einfach nur ein Handtuch)

So wird´s gemacht:

Geben Sie als erstes das Kokosöl, dass bei Zimmertemperatur meist fest ist, in die kleine Schüssel und stellen Sie sie in die Schüssel mit dem heißen Wasser.

Rühren Sie etwas, bis das Kokosöl sich ganz aufgelöst hat, geben Sie jetzt die beiden anderen Öle hinzu und erwärmen Sie auch diese ganz leicht auf etwa 40 Grad- gut verrühren - fertig!

Wichtig: Nicht zu stark erhitzen, da sonst wertvolle natürliche Inhaltsstoffe verloren gehen.

Anwendung und Haltbarkeit:

Massieren Sie die warme Ölkur je nach gewünschter Wirkung entweder nur in die Spitzen oder ins gesamte Haar, samt Kopfhaut, ein. Wickeln Sie nun Frischhaltefolie um den Kopf oder tragen Sie eine Haube, damit die Wärme sich länger hält und der Effekt verstärkt wird. Wenn Sie keine zuhause haben, wickeln Sie einfach ein Handtuch um den Kopf und lassen Sie die Kur mindestens eine Stunde, am besten über Nacht einwirken. Waschen Sie nun die Haare, am besten mit einem natürlichen milden Shampoo ohne Silikone und frisieren Sie ihr Haar wie gewohnt.

