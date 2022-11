per Mail teilen

Heute geht es direkt in einen Traum: eine Wolfsschlucht, ein Wasserfall und eine Höhle mit Fledermäusen. 15 Minuten knallharte Entspannung mit mir - einem Ex-Actionhelden.

In dieser Episode geht es in die Vulkaneifel, auf eine Traumwanderung auf dem Höhlen- und Schluchtensteig Kell. Da gibt es wildromantische Schluchten, Wasserfälle und Höhlen. Wenn du ständig die Welt retten musst, dann hast du Entspannung dringend nötig. Also: lass dich einfach darauf ein und entspanne mit mir! Wir hören uns!

Fragen, Kritik, Anregungen? Schreibt uns an: knallhart-entspannt@swr.de