Die Tage werden kürzer, bunte Blätter fallen von den Bäumen, wir lassen Drachen steigen und feiern St. Martin. Kurzum: Es ist Herbst. Doch wie gut kennen Sie die Jahreszeit? Machen Sie mit und testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

Wie jede Jahreszeit hat auch der Herbst spezielle Eigenschaften. Neben dem Beginn der Ernte vieler Obst- und Gemüsesorten fallen auch besondere Feste in diese Zeit. So erfreut sich beispielsweise Halloween am 31. Oktober zunehmender Beliebtheit in Deutschland.

Eher traditionell geht es am Martinstag (11. November) zu. Bei zahlreichen Umzügen, Martinssingen oder dem Verzehr der Martinsgans gedenken viele Menschen... ja, wem eigentlich? Und warum werden die Blätter im Herbst überhaupt bunt? Welche Vögel verlassen uns in Richtung Süden? Woher kommt der Name Herbst eigentlich und wann beginnt er?

Machen Sie mit bei unserem Quiz und prüfen Sie Ihr Wissen!