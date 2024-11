In einem Park in Mainz treffen wir zufällig auf Vanessa. Sie erzählt uns von ihrer Leidenschaft – der Zirkusakrobatik. SWR Vanessa sagt von sich selbst, dass sie sich in der Luft wohler fühle als auf dem Boden. Beim Turnen könne sie fühlen, dass sie am Leben sei. SWR Vanessa turnt seit sie 16 Jahre alt ist. Heute tritt sie in Shows auf, aber am liebsten unterrichtet sie andere Menschen in ihrer Kunst. SWR

