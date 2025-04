In Stuttgart treffen wir zufällig Philipp aus Ellwangen. Er erzählt von seinem Burn-out und wie er neue Lebensziele gefunden hat. Seine Big 5 hat er sich als Tattoo stechen lassen.

Bei unserer Mitmachaktion in Stuttgart fragen wir Menschen, was sie aktuell besonders bewegt. Dabei sehen wir jemanden, der „My Big 5 for Life“ geschrieben hat – das interessiert uns und wir fragen nach.

Philipp, 32, aus Ellwangen, definiert nach einem Burn-out seine Ziele für das Leben neu. „Das ist eine Anlehnung an die Big Five Afrikas: Elefant, Löwe, Leopard, Büffel und Nashorn. Es gibt Leute, die gehen auf Safari in Afrika und je mehr sie von diesen Tieren sehen, desto erfolgreicher war die Safari.“ Seine persönlichen Big Five trägt Philipp immer bei sich:

Ich habe mir sogar ein Tattoo stechen lassen, mit jedem Buchstaben meiner Big Five. Dann habe ich gesagt, die muss ich jetzt abhaken.

Wir treffen Philipp zufällig am Tag, nachdem das Tattoo gestochen wurde.

Musik als Inspiration und Ausdruck von Gefühlen

Die Musik ist ein großes Thema in Philipps Leben. „Ich mache aktuell ein Studium zum Audioingenieur. Nebenher schreibe ich auch Lieder.“ Dazu wird Philipp von anderen Musikschaffenden inspiriert. „Es gibt Songs, bei denen habe ich das Gefühl, die sind für mich geschrieben worden, die sind teilweise älter als ich. Wenn ich die Lieder höre, habe ich das Gefühl, sie sind mir und meiner derzeitigen Situation wie auf den Leib geschneidert. Dieses Gefühl möchte ich Menschen auch geben. Ich möchte am Ende meines Lebens meinen Fingerabdruck in den Herzen und in den Gedanken der Menschen zurückgelassen haben. Das ist mein Ziel.“