Ein Traum hilft Ulis aus Friedrichshafen, seine wahre Berufung zu finden. Mit 51 macht er eine Ausbildung zum Barber und fängt noch mal ganz von vorne an.

„Als 51-Jähriger zwischen 16-Jährigen – da kam ich mir echt super vor. Die dachten wahrscheinlich alle, der Alte hat ein Rad ab.“ Ulis, 54, Barbier aus Friedrichshafen

„Im Oktober 2016 hatte ich einen Traum,“ Ulis stockt und kämpft gegen seine Tränen. „Ich habe geträumt, dass ich einen Ausbildungsvertrag als Barber unterschrieben hätte.“ Ein absurder Traum, denn zu dieser Zeit ist er nach einem Herzinfarkt gerade Hausmann (er selbst sagt scherzhaft: „Hausfrau”) – und das auch noch mit einer schwangeren Frau zu Hause.

Vom Traum zum Traumberuf

Doch der Traum löst in Ulis etwas aus. Den ganzen Tag danach sieht er sich Videos über Barber an und er erinnert sich plötzlich: „Als Jugendlicher gabs am Ende unserer Siedlung einen Friseur. Der hat jahrelang an meine Mutter hingeredet und wollte immer, dass ich seinen Beruf erlerne und den Laden übernehme.“ Ulis schmunzelt. „Von daher war ich irgendwie immer schon vorbelastet, was das Thema angeht.“

Mut wird belohnt

Dann geht plötzlich alles rasend schnell. Ulis baut einen Laden um und macht eine Friseurschulung. „Der erste Tag war wirklich brutal. Ich dachte: Fuck, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass ich jemals eine Schere und einen Kamm halten kann?“ Ein Seminarteilnehmer zeigt Ulis einen kleinen Kniff. „Von da an ist es geflutscht. Bartschneiden und Rasieren, das liegt mir. Und Haareschneiden ging irgendwie auch. So nahm alles seinen Anfang. Eigentlich verrückt, wenn ich darüber nachdenke. Das war nicht normal.“

Heute zählt Ulis laut einer Playboy-Umfrage zu den besten seines Fachs.