Jens Freitag

Ich bin Jens und ich bin Redaktionsleiter von SWR Heimat in Rheinland-Pfalz.

Über mich selbst zu schreiben finde ich ausgesprochen schwierig und es macht viel weniger Spaß, als über andere. Aber Jammern hilft hier wohl nichts, also los.

Grenzgänger

Mich hat mal ein Kollege als "Grenzgänger" beschrieben. Damit meinte er, dass ich schwer festzulegen wäre, weil ich mich zwischen der Fernseh- und der Onlinewelt bewege. Das trifft es aber glaube ich auch ziemlich gut. Ich habe Publizistik, Politik- und Filmwissenschaft studiert und eine ausgesprochene Affinität zum Bewegtbild. Gleichzeitig liebe ich alles, was mit Technik zu tun hat. Los ging es beruflich mit der Erstellung der ersten Homepages für den SWF (im letzten Jahrtausend), dann folgte ein kurzer Ausflug in die Fernsehwelt hinter der Kamera und mehrere Jahre als Multimedia-Experte vor der Kamera. Und jetzt bin ich in einer Redaktion gelandet, die Bewegtbild fürs Netz erstellt. Eine riesige Aufgabe, aber unglaublich reizvoll.

Geschichten zu finden, die Menschen bewegen, ihre Perspektive aufeinander zu verändern und dabei noch gut zu unterhalten, ist jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung. Das macht zwar viel Arbeit, aber mit einem hochmotivierten Team auch einen riesen Spaß. Dazu haben wir täglich die Chance mit unseren Usern zu interagieren, auf ihre Kommentare zu reagieren und zu erleben, wie unsere Inhalte aufgenommen werden, das ist einfach großartig.

Geografische Heimat: Mainz

Eine Stadt, die sich anfühlt wie ein Dorf, ist genau die richtige Umgebung für mich. Hier gehört es im Weinlokal einfach dazu, zusammenzurücken und einen Fremden in die Runde mit aufzunehmen, selbst wenn er aus Wiesbaden ist. Ganz schnell wird man dann in ein Gespräch verwickelt und ist sich nicht mehr fremd. Genau das wünsche ich mir auch in einem größeren Rahmen und wenn wir mit unseren Filmen ein bisschen dazu beitragen, dass Menschen ohne Vorurteile aufeinander zugehen und Lust bekommen sich kennenzulernen, dann haben wir viel erreicht.

#online #photonerd #arbeitmussauchspassmachen #übersichselbstlachenkönnen #teamwork #einfachmalmachen #stayfoolishstayhungry​

Instagram: @jenswf