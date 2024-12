per Mail teilen

Wenn Rebecca aus Stuttgart Musik von Fanta 4 hört, denkt sie sofort an ihren verstorbenen Bruder. Die Liebe zur Musik der Fantas verbindet die Geschwister schon seit Kindertagen und auch noch nach seinem Tod.

Gemeinsam mit meinem Bruder die Musik von Fanta 4 abzufeiern ist etwas, was uns ganz stark verbunden hat.

Im Rahmen einer Dokumentation über die aktuelle Tour der Fantastischen Vier wurde nach besonderen Fan-Geschichten gesucht. Daraufhin hat Rebecca aus Stuttgart uns ihre Geschichte erzählt.

Mein Bruder, die Fantastischen Vier und ich

„Mit den Fantastischen Vier verbinde ich eine ganz lange Reise: Von den kleinen, kindlichen Themen in meiner Kindheit bis hin zu den ernsten Themen.” Dazu gehört die Erkrankung ihres großen Bruders. Bei ihm wird ein Gehirntumor diagnostiziert. Die zwei Geschwister feiern schon in ihrer Kindheit die Musik der Fantastischen Vier. „Wir haben im Radio gewartet bis mal das Lied ‚Die Da‘ lief, damit wir es auf Kassette aufnehmen konnten.”

Fan-Schal über Krankenbett gibt Bruder Kraft

Aufgrund seines Hirntumors muss Jérôme operiert werden. Kurz vor der OP ergattert Rebecca einen Fan-Schal mit den Unterschriften der vier Musiker und schenkt ihn ihrem Bruder. „Der Schal mit ihren Unterschriften hing über seinem Krankenbett und das hat ihm so viel Kraft gegeben.” Bei der OP konnte der Tumor aber nicht ganz entfernt werden – 2011 stirbt ihr Bruder schließlich. „Wenn ich die Musik höre, muss ich an meinen Bruder und an meine Kindheit denken. Dafür bin ich dankbar. Das sind Geschenke, die man hat.”

