Fünf Tage sucht Hannes seinen Golden Doodle Benno im Welzheimer Wald. Über 100 Menschen schließen sich an und helfen systematisch bei der Suche.

Du liegst im warmen Bett und dein Hund liegt draußen im Kalten. Das geht nicht. Er ist nicht da, wo er hingehört.

Wenn der beste Freund plötzlich verschwindet

Seit fünf Jahren sind Hannes und Benno ein unzertrennliches Team. Der Golden Doodle kam als Welpe in die Familie. Ihre gemeinsame Mittagspause verbringen sie im Welzheimer Wald, bis sich eines Tages Benno plötzlich losreißt. Das unwegsame Gelände macht die Suche zur Herausforderung: „Es ist sehr hügelig, es gibt viele Schluchten und viele Klingen. Wenn hier jemand ruft, hört man das nicht.”

Zwischen Hoffen und Bangen: Zwei Nächte im Auto am Waldrand

Die ersten zwei Nächte schläft Hannes im Auto auf dem Waldparkplatz - in der Hoffnung, sein vierbeiniger Freund findet zu ihm zurück. „Man geht ins Bett und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen ist hoffentlich geht es dem Hund gut und bevor du wieder wach bist, ist das der erste Gedanke”, beschreibt Hannes heute die Ungewissheit.

Die Suche mit Familie und Freunden weitet sich aus, ein Suchhunde-Team wird zur Unterstützung geholt. Doch selbst die erfahrenen Einsatzkräfte stoßen in dem steilen, dicht bewachsenen Gelände an ihre Grenzen. Nachdem die Suche in lokalen Online-Gruppen geteilt wird, entsteht eine große Chat-Gruppe zur Koordination der Helfer und Helferinnen.

Eine Community steht zusammen: Der Wald wird Quadrat für Quadrat durchsucht

Die Hilfsbereitschaft der Menschen überrascht selbst die Suchhunde-Teams. Der weitläufige Wald wird in kleine Quadrate aufgeteilt, über die Chat-Gruppe koordinieren sich die Helfenden. „Menschen, die helfen wollen, sind nicht an eine bestimmte Zeit gebunden. Ich gebe dann die Info zurück: Ich habe diese Punkte abgesucht”, erklärt Annette vom Suchhunde-Team das System.

Nach fünf Tagen die erlösende Nachricht: Zwei Freundinnen finden Benno, dessen Leine sich um Gestrüpp gewickelt hat.