„Zuerst wurden wir in diese Wagons verladen, mit einem Eimer in der Mitte. Da ist uns erst ein Licht aufgegangen: Was wird jetzt mit uns? Wir waren Mädchen, Jungs, Alte, Junge, alle in dem Wagon. Mit einem Eimer, ohne Vorhang. Das kann sich keiner vorstellen, wenn man das nicht mitgemacht hat. Das war der Anfang vom … Wie viele Tage wir unterwegs waren, weiß ich nicht.“