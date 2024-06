Meine Patienten haben mir am Sterbebett gelehrt: Am Ende redet man nicht von der Karriere, sondern von Kindern oder schönen Urlauben. Sie haben mir gezeigt, dass es auch noch etwas anderes außer Karriere und Klinik gibt.

Nuray hatte ihr Leben konkret geplant: erst die Ausbildung zur Fachärztin, dann die Familien- und Kinderplanung. Nurays Alltag ist geprägt von Wochenend- und Nachtdiensten und jeden Tag Überstunden. Doch plötzlich steht Nurays Leben erst mal Kopf: Sie wird während ihrer Ausbildung ungeplant schwanger. „Das war wirklich erst mal ein schockierender Moment. Von heute auf morgen heißt es ‚Zack, du bist raus aus diesem Klinikalltag.‘ Die Diagnose ‚schwanger‘ hat mir erst mal den Boden unter den Füßen weggerissen.“



Für Nuray bedeutet das ein Bruch in ihrem Karriereweg, denn sie darf vorerst nicht mehr in der Notaufnahme arbeiten – aus Schutz gegenüber der Mutter und des Kindes. Wie ihre Karriere weitergeht und wie sie ihre Ausbildung abschließen kann, bleibt für sie erst mal offen. „Sobald wir Frauen schwanger werden, sind wir erst mal raus aus dem Business. Also wir werden da zurückgeworfen und das spüren wir. Ich habe Kolleginnen, die sind in Elternzeit und ich habe männliche Kollegen in Elternzeit. Man spürt den Unterschied. Die kommen viel schneller zurück und für die ist das nicht so ein Karriereknick.“



Doch die Geburt von Nurays Sohn verändert ihre Perspektive:

Der kleine Mann hier hat mir gezeigt, dass der Weg das Ziel ist. Und dass man keine Checklisten abhaken muss.

Für Nuray ist klar: Jetzt möchte sie zunächst Zeit mit ihrem Sohn und ihrer Familie verbringen. Auch wenn alles anders kam als geplant, blickt sie positiv in die Zukunft: „Ich kriege das Kind schon geschaukelt. Kind und Karriere. Das haben viele andere Frauen vor mir geschafft und ich werde das auch schaffen.“

