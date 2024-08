Städtereisen waren unser großer Traum. Wir haben immer gedacht, in der Rente haben wir Zeit. Keine Hypotheken mehr, die Kinder aus dem Haus und ganz viel Zeit nur für uns zwei. London oder Wien – wir wollten so viele europäische Städte wie möglich kennenlernen.

Günther blickt zurück auf ein schicksalhaftes Leben. Der Berufsfeuerwehrmann und seine Frau Frauke führen ein bescheidenes Leben mit ihren beiden Kindern in einem Mainzer Vorort. Beide haben ihr ganzes Leben gespart, um gemeinsam in ihrer Rente noch viele Reisen zu unternehmen. Doch dann kommt alles anders als gedacht, denn Frauke stirbt unerwartet.



Der 85-jährige Rentner betont, wie schnell sich das Leben ändern kann. Man sollte nicht zu lange warten, um seine Träume zu verwirklichen, sondern versuchen, sie umzusetzen und immer wieder Dinge zu tun, die einem gut tun:

Rückblickend hätte ich das Geld viel lieber gemeinsam mit meiner Frau ausgegeben. Es hätte nichts Großes sein müssen. Aber einfach mal ein paar Tage raus und die Zeit mit gutem Essen genießen.

Günther denkt viel an Frauke und ihre gemeinsame Zeit. Ihre große gemeinsame Leidenschaft war das Wandern: „Besonders Südtirol war wie unsere zweite Heimat. Wir sind einfach unglaublich gerne gewandert. Das hätte ich so gerne noch mehr mit Frauke gemacht.“



Im Nachhinein hätte Günther manches in seinem Leben anders gestaltet. Aber er ist froh, 37 glückliche Ehejahre mit Frauke verbracht zu haben. „Für mich war es eine schöne Zeit. Frauke und ich waren einfach so ein gutes Team. Wir hatten es nicht immer leicht, aber alles haben wir gemeinsam gemeistert. Es war einfach eine wirklich schöne Zeit“, erzählt der Rentner mit einem breiten Lächeln auf den Lippen.