Gemeinsam Twist, Walzer und Rock 'n' Roll im Tanzcafé in Speyer

Gemeinsam gegen die Einsamkeit – Alexandra hat in Speyer das Tanzcafé gegründet. Auch Ottilie ist dabei!

Ich komme hierher, weil mir das sehr viel Kraft und viel Energie gibt.

Seit Mai 2024 bietet Alexandra regelmäßig das Tanzcafé in Speyer an. Sie ist Gemeindeschwester plus der Stadt Speyer und hat durch ihren Beruf viel Kontakt zu älteren Menschen. Die Idee für das Tanzcafé kam allerdings durch ihre eigene Geschichte. Alexandra wuchs schon mit viel Musik und Tanz auf – und genau das war es auch, was ihre Mutter trotz schwerer Krankheit glücklich machte. Also fragte sie nach Interesse bei den Senioren und Seniorinnen, die sie durch ihre Arbeit traf.

Beim ersten Mal habe ich gedacht: Naja, wenn 30 bis 40 Leute kommen – und dann waren direkt über 80 Leute da und alle haben gefragt: ‚Wann ist das nächste Tanzen?‘ Und so ist dann die Idee entstanden, dass wir das jeden Monat machen.

Ein Ort für alle

Im Tanzcafé sind alle willkommen – es wird Kaffee und Kuchen genossen, erzählt und vor allem getanzt. Ottilie ist eine von den fast 100 Tanzbegeisterten an diesem Nachmittag. Mit ihren 90 Jahren hatte sie nach dem Tod ihres Lebenspartners den eigenen Lebenswillen fast verloren – das Tanzcafé gibt ihr neue Energie und Freude.

Erst Tanzpaar dann Liebespaar

Ähnlich geht es auch Gerlinde: „Voriges Jahr hatte ich einen Trauerfall und war am Boden zerstört. Heute wieder hier zu tanzen, das hätte ich nicht gedacht.“ Gerlinde entdeckte im Tanzcafé nicht nur die Leidenschaft für den Tanz wieder – sie fand auch einen neuen Partner. Nun gehen sie und Karl-Heinz gemeinsam zu den Treffen und fühlen sich „wie neu geboren.“

Alexandra ist glücklich, dass ihre Idee so gut ankommt: „Es ergibt einfach Sinn zu hören, was die Leute möchten. Wir Gemeindeschwestern versuchen, mit unseren Angeboten Menschen zu erreichen und denen etwas zu geben, dass sie wieder Spaß am Leben bekommen.“

So unterschiedlich die Besucher und Besucherinnen sind, alle haben eines gemeinsam: Das Tanzcafé gibt ihnen Lebensfreude und ist jeden Monat ein Highlight.