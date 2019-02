„Wir haben eine wunderschöne Sprache! Das möchte ich Menschen, die zugezogen sind, vermitteln.“

Michael Landgraf gilt als Mundartpfleger in der Pfalz. Durch seine Arbeit als Schriftsteller und Dozent an der Universität Mainz, beschäftigt er sich umfangreich mit der pfälzischen Mundart und verfasst neben pfälzischer Literatur auch historische Romane, Sach- und Schulbücher. Acht Jahre lang war er evangelischer Pfarrer im Schuldienst, jetzt leitet er das Religionspädagogische Zentrum der evangelischen Kirche in Neustadt an der Weinstraße. Als Stadtführer schlüpft er in die Rolle von Zacharias Ursinus, Theologe und Reformator, der im 16. Jahrhundert in Neustadt gelebt hat. Oder er ist als gewandetet Buchdrucker unterwegs, dann liest er aus seinen eigenen Büchern vor. Er möchte so Geschichte erlebbar machen. Zuletzt wurde er für sein schriftstellerisches Engagement mit dem österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.