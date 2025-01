Man kommt da nicht so viel runter vom Schiff. Weil man auch so viele Sachen erledigen muss. Da komme ich sieben Mal an Amsterdam vorbei und gehe nicht einmal von Board. Mich nervt das nicht, ich war ja auch schon oft in Amsterdam. Ich bringe die Gäste immer zu einer Grachtenfahrt und hole sie wieder ab. Das reicht mir schon. Ich muss nicht mehr überall unterwegs sein. Das habe ich viele Jahre gemacht und mein Platz als Kreuzfahrtleiter ist auch viel auf dem Schiff und die Organisation und Durchführung der Ausflüge, die ich da mache.