Wenn er durch die Flure der Heidelberger Uni läuft, könnte man meinen, er sei Dozent. Dabei studiert der 71 Jahre alte Kurt – und erfüllt sich einen Traum.

Im Sommersemester 2023 hat Kurt sein Seniorenstudium an der Universität Heidelberg angefangen. Die beiden Fächer hat er bereits in seinen Zwanzigern studiert und erfolgreich abgeschlossen. Anschließend arbeitete er in einer Printredaktion.

Job verloren

Als Kurt schließlich seinen Job verlor und in der Medienwelt nicht wieder unterkam, entschied er sich, als Quereinsteiger im Werk- und Personenschutz zu arbeiten. Glücklich gemacht hat ihn dieser Job aber nicht. Deshalb hat sich der 71-Jährige geschworen: Im Ruhestand studiert er seine Lieblingsfächer nochmal.

Gasthörer an der Uni Heidelberg

Mittlerweile studiert Kurt im vierten Semester an der Universität Heidelberg. Auch wenn er die Uni offiziell als Gasthörer besucht, sitzt er nicht nur in Vorlesungen. Er engagiert sich auch in Seminaren, schreibt Klausuren mit und hält Referate. Das Studium mache ihn glücklich und halte ihn jung, auch wenn er schon die ein oder andere stressige Phase hatte, sagt er.

Mittagessen mit den jungen Studierenden

Kurt verbringt häufig den ganzen Tag in der Bibliothek und bereitet sich auf seine Seminare vor. Auch beim Mittagessen sitzt er mit den jungen Studierenden zusammen und erzählt ihnen aus seinem Leben. So mancher Studierende ist beeindruckt von seinem Mut, das Studium in seinem Alter nochmal aufzunehmen.

