Für Claus ist kein Abenteuer zu groß. Bereits zum zweiten Mal tourt der 88-jährige Mannheimer mit seinem E-Dreirad durch Europa. Stets unter dem Motto: „Der Weg ist das Ziel“.

Ich wollte eh immer und solange es geht unterwegs sein.

Abenteuerlust auf dem E-Dreirad

Eigentlich wollte Claus mit einem Fahrrad seine Reise von Donaueschingen nach Budapest bestreiten. Warum mit dem E-Dreirad? Aufgrund eines Beinbruchs und „2021 hatte ich eine Krebserkrankung. Man wusste nicht, wie es weitergeht. Toi, toi, toi: Es hat sich alles wieder zum Guten gewendet.“ Anstelle des Fahrrads düst der 88-Jährige mit seinem E-Dreirad durch Europa. Denn seine Abenteuerlust ist geblieben: „Meine Eltern waren schon unruhige Leute, die sind immer unterwegs gewesen.“

Jakobsweg oder Donau-Radweg: Kein Abenteuer ist zu groß

Mit 85 Jahren wandert Claus mit seiner Tochter den Jakobsweg bis nach Santiago de Compostela. Im Mai 2024 bestritt er dann seine erste Tour entlang der Donau von Donaueschingen bis nach Budapest mit dem E-Dreirad. Jetzt wagt er sich auf sein nächstes Abenteuer und fährt von Mülhausen bis zur französischen West-Küste: „Da ist dann der Atlantik. Der stoppt uns dann“, bedauert er mit einem Lächeln auf den Lippen.

Nicht zu stoppen: Claus’ Familie gibt ihm Rückhalt

Claus‘ Familie erinnert sich nur zu gut an seine „Nacht und Nebel-Aktion“. Nachdem er bei seiner letzten Tour das Ziel Budapest erreicht, fährt er mit dem Zug nach Hause, um dann mit seinem Auto in der ungarischen Hauptstadt sein Dreirad abzuholen. Wenn er von nun an aufbricht, muss er „familiären Widerstand überwinden“. Außerdem stellt er sein Auto in Zukunft zu Hause ab und lässt sich vom Ziel abholen. Seine Tochter beobachtet seinen Standort per App. Trotzdem vertraut seine Tochter auf ihren Vater: „Du wirst das meistern.“

Auf in das nächste Abenteuer

Claus ist startklar für sein nächstes Abenteuer: Die Akkus sind geladen und sein Schwiegersohn hat ihm eine Anhängerkupplung gebaut. Aus der letzten Tour hat er gelernt, dass er mehr warme Kleidung braucht. „Ich habe noch meinen Stock dabei, falls ich Probleme mit dem Bein kriegen sollte.“ Sorgen, dass er mit seinem Dreirad liegen bleiben könnte, räumt er sofort aus dem Weg: „Ich bin Premium-Mitglied beim ADAC und der ADAC hat mir versprochen, mir auch bei diesem Teil zu helfen.“