Simon aus Ottersweier ist Landwirt aus Überzeugung. Der erst 31-Jährige weiß schon jetzt, dass er nie wieder einen anderen Job haben will. Als moderner Landwirt legt Simon viel Wert auf seine Work-Life-Balance.

„Jeder isst gerne ein Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch. Dann muss man sich aber auch bewusst machen, wo das Fleisch herkommt.“ Simon, 31, Landwirt aus Ottersweier

Es fehlt an Verständnis

Simon ist Landwirt aus Überzeugung. „Ich wollte nie was anderes machen und könnte es mir nicht vorstellen. Ich hoffe auch, dass es so bleibt, dass mir die Freude am Beruf nicht verloren geht“. Sich als Bauer in der heutigen Zeit zu behaupten, ist nicht leicht. Oft fehlt es an Verständnis für die Landwirte. Wenn Simon jedoch draußen über die Weide spaziert und nach seinen Tieren schaut, ist er glücklich. Noch etwas fremd ist ihm dagegen die bürokratische Seite seines Berufs.

„Ich bin eher ein Improvisationstalent. Am Organisieren arbeite ich noch, aber wir bekommen es ganz gut hin.“

Höhen und Tiefen

Als moderner Landwirt legt Simon viel Wert auf seine Work-Life-Balance. Entspannen kann er bei einem gemütlichen Grillabend mit Freunden. Dass er tatsächlich Bauer werden würde, konnten sie sich früher nicht so recht vorstellen. Für Simon war und ist Landwirt ein Traumberuf, trotz Höhen und Tiefen. „Unverändert liebe ich das, was ich mache. Ich mache das gerne und habe da Freude dran. Ich versuche, die schönen Sachen mitzunehmen und zu genießen. Das ist auch eigentlich der Vorteil, den wir haben. Daher bin ich zuversichtlich für die Zukunft. Es wird sicher nicht einfacher, aber wenn man es einfach haben wollte, hätte man etwas anderes machen müssen.“