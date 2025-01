Für Kevin ist es wie eine Familie – die „Stobach Dynamites“ sind eine Dartsmannschaft aus Öhringen. Und Darts schweißt die Männer zusammen, erklärt er.

Klar, wir sind schon Familie hier, wir sind alle wie Brüder.

Im Januar 2023 wurden aus Fußballspielern des TSV Untersteinbachs die „Stobach Dynamites“. In der Kreisliga C starteten die Männer ohne Erwartungen in den Darts-Spielbetrieb ein. Die Bilanz am Ende der Saison: Meister und Aufstieg in die Kreisliga B. „In unserem ersten Jahr sind wir direkt Meister geworden und aufgestiegen und das hat uns auch zusammengeschweißt“, erzählt Kevin.

Was Darts für die Mannschaft ausmacht: Fairness und ihre Fans

Ligaweit ist die Dartmannschaft vor allem für ihre Fans bekannt: „Wenn wir Heimspiele haben, sind wir oft in Überzahl, was die Fans angeht. Das gefällt nicht jedem Team. Aber es gibt auch Teams, die sagen: Das ist geil, das motiviert uns genauso.“

An den Spieltagen sind die Mannschaften unter sich, Schiedsrichter gibt es keine. Das ist auch das, was Darts für Kneipenwirt Sebastian so besonders macht: „Die Mannschaften machen das unter sich aus und es ist auch fair zum allergrößten Teil.“ Er selbst spielt mit seiner Mannschaft momentan um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Der Teamspirit stimmt: auch außerhalb des Darts

Auch außerhalb des Sports sind die Jungs aus Hohenlohe eine eingeschweißte Truppe. Kevin sagt: „Viele sind zusammen in die Schule gegangen, viele von uns haben auch schon immer zusammen Fußball gespielt. Es bedeutet einem schon viel. Du weißt, du kannst den Jungs vertrauen.“ Auch Ausflüge und Urlaube unternehmen sie zusammen. „Wir sind ein echt guter Freundeskreis, auch abseits vom Darts.“