Ich bin eine Frau und möchte die Männer schöner machen. Ich glaube, dass ich als Frau einfach ein bisschen besseres Auge habe, was den Männern steht und was denn Frauen zu Hause wahrscheinlich auch gefällt.

Schon als Kind probiert sich Vanessa beim Haareschneiden

Vanessa merkt schon in ihrer Kindheit, dass sie später mal einen kreativen Beruf ausüben will. „Ich habe meiner Schwester, als sie ungefähr 6 Jahre alt war, die Haare abgeschnitten. Sie hatte sehr lange Haare und hat dann zum Schluss einen Pagenschnitt bekommen. Das habe ich am Sonntagmorgen mit der Küchenschere gemacht. Da habe ich schon gewusst, dass ich kreativ bin“, erinnert sich Vanessa lachend.

Spezialisierung in der Friseurausbildung

Heute ist sie Barberin und besitzt ihren eigenen Barbershop. Schon in der Ausbildung weiß Vanessa, dass sie sich auf Männerhaarschnitte und Bartfrisuren spezialisieren will: „Mir ist es so wichtig einfach, dass das nicht nur eine Männerdomäne bleibt, sondern dass sich auch die Frauen trauen, Männer immer noch schöner zu machen, dass wir Frauen da auch einfach vertreten sind.“ Auch von ihren Kunden erhält Vanessa positives Feedback. „Mir ist es egal, ob das eine Barberin oder ein Barber ist. Vanessa macht das supergut und ich bin froh, dass ich als Kunde hier sein darf”, erzählt Vanessas allererster Kunde Pablo.

Einladung auf die New York Fashion Week 2023

Dieses Jahr hat es Vanessa sogar auf die New York Fashion Week geschafft. Dort ist sie für hunderte Models als Barberin zuständig: „Es war tatsächlich stressiger und hektischer als befürchtet, man hat in diesem Moment einfach funktioniert“, erklärt Vanessa.

„Männer können sich trauen!”

Vanessa lebt sich gerne an akkuraten Kurzhaarschnitten aus und findet: „Dass sich auch Männer trauen können. Ich finde es gut, dass die auch einfach auf sich achten und für sich was tun.”

Barberin in Männerdomäne