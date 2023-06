Backen mit 91 Jahren

Für Alfred aus Wolfartsweiler ist Backen auch im hohen Alter selbstverständlich. Mittlerweile ist er 91 Jahre alt. Die Tradition des Backens der schwäbischen Spezialitäten im Backhaus des Ortes liegt ihm immer noch am Herzen.

Alle zwei Wochen am Freitag ist für Alfred und seine Frau Backtag: „Ich fühle mich wohl beim Backen,” erzählt er. Am Vortag wird der Teig geknetet und am Tag selbst ist Alfred schon ab 6 Uhr morgens auf den Beinen: Er muss den Backofen vorheizen, bevor weitere Selbstversorger aus dem Ort kommen und auch ihre Backwaren backen wollen. An jedem Backtag von Alfred und Renate entstehen ihre Spezialitäten: schwäbische Seelen und Körnerbrot. Beides ist in der Verwandtschaft und im Freundeskreis heiß begehrt: „Jeder, der die Backwaren gegessen hat, möchte sie wieder!”

Backen und Yoga halten fit

Die beiden sind ein eingespieltes Team. Renate erzählt: „Wir schaffen alles zusammen. Das gemeinsame Backen klappt auch gut miteinander.” Auch Alfred ist glücklich: „Ich bin sehr zufrieden mit ihr. Wir geraten zwar manchmal aneinander, aber nach ein paar Minuten ist alles wieder vorbei und vergessen.”

Eine weitere Gemeinsamkeit: Beide praktizieren Yoga. Die gemeinsamen Hobbys schweißen sie als Ehepaar zusammen und halten sie körperlich fit. Alfred ist am Backtag für das Einschieben der Backwaren in den Backofen zuständig. Dabei muss er mit dem hölzernen “Schießer” die Brote im Backofen richtig platzieren. Ganz gekonnt und geübt geht er ans Werk: „Das bisschen Lupfen macht mir nichts aus!” Und wenn er mal vergisst den Ofen zu befeuchten, weist ihn seine Frau sanft daraufhin. Alfred möchte noch lange an der Tradition festhalten: „Solange es machbar ist. Das liegt nicht in meiner Hand.”