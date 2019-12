Kampf gegen Rechts - Florian ist Streetworker

Eine Waffe am Kopf, ein Messer am Hals. Florian ist Streetworker in Friedrichshafen und einiges gewöhnt. Jeden Tag kämpft er bei seiner Arbeit auch gegen die rechte Szene.

