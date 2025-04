Kai Jehle-Mungenast

Landesjugendring

Der Landesjugendring vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen gegenüber dem Landtag, der Landesregierung und der Öffentlichkeit. In Gesprächen und Veröffentlichungen wird deutlich gemacht, was die Politik im Interesse der Jugend verändern sollte. Er ist in mehr als 30 Gremien präsent. Ferner kooperiert er mit zahlreichen anderen Trägern der Jugendarbeit und Jugendhilfe, wodurch ein Netzwerk der Jugendarbeit entsteht, in dem möglichst alle Lebens- und Problemlagen junger Menschen abgedeckt werden.