Richtig heizen – so geht es günstig und umweltfreundlich (21)

Die Kälte hat Deutschland voll im Griff. Vielerorts herrscht Frost, in einigen Gegenden sorgt der Winter für zweistellige Minustemperaturen. Jetzt geht es ohne Heizen bei den meisten nicht mehr. Doch wie heizt man richtig - und wie bekommt man die Wohnung oder das Haus möglichst günstig warm? Das erklären wir in dieser Folge. Außerdem geben wir Tipps, um Schimmelschäden zu vermeiden. Und wir sagen, was die Do-it-yourself Dämmung von Türen und Fenstern bringt.

Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, schreibt uns gerne an: energiekrise@ard.de.