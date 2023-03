Nüchtern betrachtet - das bringt ein Tempolimit (31)

Wir versuchen in dieser Folge mal nüchtern über das Tempolimit zu diskutieren, also ohne, dass gleich einer an die Decke geht. Denn über kaum ein Thema wird in Deutschland so hitzig diskutiert wie über eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Sina und Michael haben versucht herauszufinden, ob damit wirklich Leben gerettet werden, ob ein Tempolimit dem Klima nützt und ist es bei einem Elektroauto nicht eh egal? Ob es Sina und Michael gelingt über das Tempolimit zu diskutieren, ohne dass es laut wird, das hört ihr in dieser Folge.

Kleiner Spoiler: zu fast jeder Meinung haben wir eine Studie gefunden. Die wichtigsten findet ihr hier.

Studie UBA 2020

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-06-15_texte_38-2020_wirkung-tempolimit_bf.pdf

Studie UBA 2023

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/fluessiger-verkehr-fuer-klimaschutz-luftreinhaltung

Studie der FDP

https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2023-02/200223%20Gutachen%20FDP%20Bundestagsfraktion%20Tempolimit%20auf%20Autobahnen%20_0.pdf