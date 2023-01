Kohle: Muss das sein? (24)

per Mail teilen

Kohle ist ein Klimaklimakiller. Trotzdem wird der Abbau in Deutschland noch viele Jahre weitergehen. Auch im nordrhein-westfälischen Lützerath. Trotz der Proteste rollen hier bald die Bagger. Angesichts der Energiekrise gab es dafür grünes Licht. Warum hat die Politik das getan? Brauchen wir die Braunkohle tatsächlich so dringend? Und was ist jetzt mit dem Kohleausstieg?

Diese Fragen beantworten wir in der neuen Folge. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast? Schreibt uns gerne an energiepodcast@ard.de