Gaspreisbremse - das musst du jetzt wissen (11)

Die Gasbpreisbremse kommt - aber wie viel Entlastung bringt sie genau? Und was ist mit den Briefen der Energieversorger, die schon Preiserhöhungen und neue Abschläge angekündigt hatten? Alles ganz schön verwirrend. In dieser Folge unseres Podcasts „Energiekrise – und jetzt?“ geben wir Dir ein Update, was du über die Gaspreise wissen musst. Unser Energieexperte Jörg hat Infos, wie die Gaspreisbremse aussehen könnte und wie schnell sie kommt. Und Jutta spricht in dieser Folge mit Roman Schlag, Schuldnerberater der Caritas. Er sagt was man tun kann, wenn das Geld für die Miet- und Energiekosten nicht reicht.

Wenn Du noch Fragen hast, rund um das Thema Gaspreise oder andere Energiethemen, dann schreibe uns an energiekrise@ard.de