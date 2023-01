Gas wird günstiger - auch für Verbraucher? (23)

Gas kostet im Großhandel wieder so viel wie vor dem Krieg in der Ukraine. Die Kosten etwa fürs Heizen bleiben für viele Verbraucher aber trotzdem hoch, teilweise sind sie zum Jahreswechsel sogar gestiegen. Wie passt das zusammen? Wann könnte es für Privathaushalte wieder günstiger werden? Oder bleibt Gas auf Dauer teuer? Was bewirkt jetzt noch die Gaspreisbremse? Diese Fragen beantworten wir in der neuen Folge.

Habt ihr Fragen Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast? Schreibt uns gerne an energiepodcast@ard.de