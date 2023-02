Gas- und Stromanbieter: Ist der Wechsel wieder sinnvoll? (26)

per Mail teilen

Für Strom und Gas gibt es wieder günstigere Angebote. Grundsätzlich ist es damit jetzt wieder möglich, durch einen Wechsel des Anbieters mehrere Hundert Euro zu sparen. Wie Du einen Stromanbieter Vergleich und einen Gasanbieter Vergleich machst, den günstigsten Versorger findest und wie der Wechsel abläuft, das sagen wir Dir in dieser Folge. Außerdem klären wir für Dich, wo bei einem Wechsel die Tücken liegen.

Habt ihr Fragen oder Anregungen? Dann mailt uns gern an energiekrise@ard.de

Jutta und Jörg empfehlen Dir in der ARD-Mediathek den Film „Der Energie-Schock – wie sichern wir unseren Wohlstand?“. Hintergründig und kritisch begleitet der Film aus der Reihe die "ARD Story" vom Herbst 2022 an unterschiedliche Akteure auf dem Weg in und durch den Winter, benennt Probleme und berichtet über konstruktive Lösungsansätze für die Energiekrise.

Rechner: So wirken sich Strom- und Gaspreisbremse aus (BDEW)

https://www.bdew.de/service/interaktiver-rechner-so-wirken-strompreisbremse-und-gaspreisbremse/

Verbraucherzentrale: Preiserhöhung bei Strom und Gas – was ist erlaubt?

https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/energie/probleme-mit-vertraegen-und-rechnungen/preiserhoehungen-bei-strom-und-gas-was-ist-erlaubt-13201

Widerspruch, Abschlagsärger, Kündigung: Musterbriefe zum Thema Energie

https://www.verbraucherzentrale.de/musterbriefe/energie

Bundesnetzagentur: Tipps zu Verbraucherbeschwerde und Schlichtungsverfahren:

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/Energie/BeschwerdeSchlichtung/start.html

Gas- und Strompreisbremse: Häufig gestellte Fragen (pdf vom Bundeswirtschaftsministerium)

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/F/faq-gaspreisbremse.pdf?__blob=publicationFile&v=12